Brand in Bamberg: Mehrfamilienhaus nachts evakuiert

Mehr als zwei Dutzend Menschen haben wegen eines Brandes in Bamberg in der Nacht zu Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen. Rund 100.000 Euro Schaden sei bei dem Feuer entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach stand ein Kellerabteil des Mehrfamilienhauses in der Mohnstraße im Stadtteil Gereuth in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Bewohner mit Drehleiter von Balkonen geholt

Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude. Rund 30 Menschen wurden auf den benachbarten Parkplatz eines Discounters gebracht. Zwei Bewohner holte die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter von ihren Balkonen. Die Bewohner des benachbarten Wohnhauses wurden zwischenzeitlich ebenfalls evakuiert, durften aber schon kurze Zeit später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Feuerwehr löschte die Flammen innerhalb kurzer Zeit. Weil der Strom abgestellt wurde, konnten die rund 30 Bewohner zunächst aber nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Laut Polizei wird der Strom erst nach den Ermittlungen am Brandort zur Ursache des Feuers wieder eingeschaltet.

Ruß und Löschwasser machen Räume unbewohnbar

Update: Mittlerweile konnten fast alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Einige wenige, bei denen das nicht möglich ist, wurden anderweitig untergebracht. Die betroffenen Wohnung sind wegen der laut Polizei enormen Rußentwicklung und des Löschwassers derzeit nicht bewohnbar.