Brand in Bad Kissingen: 120 Gäste aus Bildungsstätte evakuiert

In Bad Kissingen war in der Nacht auf Sonntag auf dem Dach der Bildungs- und Begegnungsstätte Heiligenhof in der Alten Euerdorfer Straße ein Feuer ausgebrochen. Etwa 120 Gäste mussten daraufhin das Gebäude verlassen. Wie die Polizei in Bad Kissingen mitteilte, gab es keine Verletzten. In dem betroffenen Gebäude befinden sich unter anderem eine Jugendherberge und ein Schullandheim.

Feuer gegen Mitternacht ausgebrochen

Der Polizei zufolge hatten aufmerksame Besucher des angeschlossenen Zeltplatzes gegen Mitternacht Flammen auf dem Dach des gegenüberliegenden Gebäudes bemerkt und den Notruf alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Rettungskräfte am Brandort war der Großteil der etwa 120 Gäste aus dem Gebäude heraus.

Dachkonstruktion blieb unbeschädigt

Das Feuer konnte gelöscht worden, bevor es auf die Dachkonstruktion übergriff. An den Löscharbeiten waren unter anderem Feuerwehrkräfte aus Bad Kissingen, Arnshausen, Reiterswisen und Garitz beteiligt. Kurz nach zwei Uhr morgens konnten beinahe alle Übernachtungsgäste wieder ihre Zimmer beziehen. Einige Gäste mussten ersatzweise in anderen Häusern in Bad Kissingen untergebracht werden.

Defekter Wärmetauscher könnte Brand ausgelöst haben

Der Brand war offenbar an einem Wärmetauscher der Klimaanlage entstanden, die Feuerwehr geht aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.