Brand in Augsburgs Zentrum: So sieht es in der Ruine aus

Man steht mehr oder weniger unter freiem Himmel, das mehrgeschossige Dachgeschoss ist komplett verbrannt, der verrußte Aufzugschacht ragt wie ein Kamin zum Himmel. Trotzdem wollen die Eigentümer das Haus wieder aufbauen, mit originalgetreuer Fassade. So schreibt es das Landesamt für Denkmalschutz vor Architekturhistoriker.

Historiker Nagel findet das großartig. "Man würde sich wünschen, dass das ist in anderen Fällen auch so ist. Wir haben ja durchaus in Augsburg auch denkmalgeschützte Bauten wie das 'Hohe Meer', das Spekulationsobjekt wird und dann über Jahre leer steht. Das ist dann Verfall von Bausubstanz." In der Karolinenstraße soll das Haus 2025 wieder in altem Glanz erstrahlen. So ist zumindest der Plan.