Brand in Augsburger Innenstadt: Starke Rauchentwicklung

In der Augsburger Innenstadt ist in einem Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in der Karolinenstraße am frühen Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist momentan noch am Löschen, denn es gibt weiterhin Brandherde im oberen Bereich des Gebäudes, teilt die Polizeieinsatzzentrale mit.