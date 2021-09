Brand in Augsburg: Einsatz der Feuerwehr ist extrem aufwändig

"Jedes Mal, wenn wir aufhören zu löschen, kommen die Flammen wieder", sagt Friedhelm Bechtel, der Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr. Die Brandherde seien unter Blechen nicht erreichbar. Und das Feuer hat sich, so schildert es der Feuerwehrsprecher, bis ins zweite Obergeschoss "nach unten gefressen", die Decken durchbrochen. In den unteren Teil des Gebäudes kann momentan niemand, zu groß ist die Gefahr.

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehrleute

Extrem gefährlich ist deshalb der Einsatz für die rund 80 Feuerwehrleute. Mit ihren Drehleitern kommen sie hoch, an die Einsatzstelle. Inzwischen aber sind Kräne angefordert, nur mit deren Hilfe könne der zerstörte Dachstuhl abgetragen werden.

Um auf der Karolinenstraße Platz zu schaffen, werden seit dem Samstagvormittag die Oberleitungen der Straßenbahn "zurückgebaut", Behelfsmasten müssen dafür gesetzt werden. Allein das werde mehrere Stunden in Anspruch nehmen, schildert Bechtel.

Sensoren sollen vor Einsturz der Giebelwände warnen

Aus Baden-Württemberg haben Spezialisten vom Technischen Hilfswerk (TKW) Sensoren angefordert. Die sollen an den einsturzgefährdeten Giebelwänden angebracht werden. Sobald die sensiblen Geräte eine Bewegung des Mauerwerks feststellen, schlagen die Sensoren Alarm, die Feuerwehrleute müssten sich in Sicherheit bringen.

Schon jetzt ist klar, dass die Karolinenstraße, nördlich vom Rathausplatz, für mehrere Tage gesperrt bleiben wird, auch für Fußgänger. Alle Geschäfte werden geschlossen bleiben müssen. Lediglich die Anwohner können die Absperrungen passieren.

Löschmittel verunreinigt Trinkwasser in der Augsburger Innenstadt

Abgesehen von umgeleiteten Straßenbahn- und Buslinien stehen die Menschen in der Augsburger Innenstadt aber vor einem weiteren Problem: Löschmittel ist in die Trinkwasser-Leitungen geraten. Festgestellt wurde das, so schildert es Feuerwehrsprecher Bechtel, weil bei einem Anwohner schaumiges Wasser aus dem Hahn kam.

Die Stadtwerke warnen die betroffenen Anwohner dringend davor, das Wasser zu trinken. Selbst Augenkontakt solle man unbedingt vermeiden. Auch mit Lautsprecherwagen will die Feuerwehr im Domviertel die Menschen warnen. Inzwischen werden die Leitungen schon gespült, die Anwohner sind aufgefordert, das Wasser anschließend länger laufen zu lassen.

Befürchtung: Wiederaufbau könnte unmöglich sein

Unklar ist, wie es zu dem Feuer im Dachstuhl kommen konnte. Noch mehr: Ob das denkmalgeschützte Gebäude überhaupt zu retten ist, wird schon infrage gestellt. Allein die großen Mengen Löschwasser dürften erheblichen Schaden angerichtet haben.

Am Mittag will die Stadt Augsburg gemeinsam mit Feuerwehr und THW auf einer Pressekonferenz über Einsatz informieren.