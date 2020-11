Brand in Asylheim in Buchloe: Bewohner müssen in Notunterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Buchloe, ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner mussten in Notunterkünfte umziehen, die kurzfristig von der Stadt organisiert werden konnten.

Das Feuer war in einem unbewohnten Zimmer ausgebrochen. Der Sicherheitsdienst vor Ort verständigte die Bewohner aus dem Haus, die so die Unterkunft unverletzt verlassen konnten.

Brandursache noch unklar - Kripo ermittelt

Das Zimmer, von dem aus sich die Flammen verbreitet hatten, brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Buchloe konnte ein weiteres Übergreifen auf das Dach noch verhindern. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 30.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt nach ersten Ermittlungen aber nicht auszuschließen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Kaufbeuren übernommen.