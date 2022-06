Brand in Asylbewerberunterkunft: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Würzburg Anfang der Woche geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein 29 Jahre alter Bewohner sei dringend tatverdächtig. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken heute mit.

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden

Wie berichtet, war in der Nacht zum Dienstag gegen 01.45 Uhr über die Integrierte Leitstelle Würzburg ein Brand in der Aufnahmeeinrichtung in der Veitshöchheimer Straße gemeldet worden. Als die ersten Streifenbesatzungen am Einsatzort eintrafen, schlugen Flammen aus einem Zimmerfenster im zweiten Stockwerk der Unterkunft.

Von mehreren Bewohnern, die mit Rauchvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden, musste einer vorsorglich ins Krankenhaus. Schwerwiegend verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei. Der Sachschaden wird inzwischen auf einige zehntausend Euro geschätzt.

Tatverdacht der schweren Brandstiftung

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hatten noch am Dienstag Brandspezialisten der Kripo Würzburg übernommen. Sie bekamen Hinweise, dass ein Zimmerbewohner das Feuer in dem Raum vorsätzlich gelegt haben könnte. Der Vorwurf der schweren Brandstiftung steht im Raum. Das Motiv des Mannes ist noch unklar.