Brand in Asylbewerberunterkunft in Velburg

In der Asylbewerberunterkunft in Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen Mitternacht im Keller des Gebäudes aus.

Brandursache noch unklar

Einige Menschen mussten vor Ort ambulant medizinisch versorgt werden. Laut dem Sprecher musste aber niemand in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei dem Brand ist laut Polizei ein Schaden von einigen Zehntausend Euro entstanden. Die Kripo Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Am Vormittag will die Polizei mit weiteren Einzelheiten an die Öffentlichkeit gehen.