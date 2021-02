01.02.2021, 06:06 Uhr

Brand in Arcobräu-Brauerei: Fünf Millionen Euro Schaden

Ein Brand in der Arcobräu-Brauerei in Moos hat einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Heiz- und Stromzentrale des Unternehmens im Landkreis Deggendorf ausgebrochen.