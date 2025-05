Brand in Ansbach: Sieben Verletzte – 180 Feuerwehrler im Einsatz

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Ansbacher Innenstadt sind am Sonntagabend sieben Personen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf BR-Nachfrage bestätigt, dauerten die Löscharbeiten bis Montagfrüh an. Von mehreren Feuerwehren waren etwa 180 Einsatzkräfte vor Ort.

Feuer in Ansbach: Sieben Verletzte

Der Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro. Auch ein Anbau am Gebäude wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Genauere Ermittlungen zur Brandursache könnten erst erfolgen, wenn die Brandermittler das Gebäude betreten können. Aktuell sei dies noch nicht möglich. Es gebe aber aktuell keine Hinweise, die auf eine mögliche vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Bei den sieben Verletzten handelt es sich um sechs Bewohner des Hauses und eine Einsatzkraft der Feuerwehr, die Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie konnten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Gegen 21.45 Uhr war die Polizei über den Brand informiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus, das im Zuge der Löscharbeiten auch evakuiert wurde, verhindern. Die Bewohner konnten das Haus aus eigener Kraft verlassen.