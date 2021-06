Altenheim nach Zimmerbrand evakuiert

In Schlicht, einem Ortsteil von Vilseck im Kreis Amberg-Sulzbach, ist am Morgen Feuer in einem Altersheim ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert. Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen verletzt: Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus, darunter die beiden Bewohner des Zimmers, in dem der Brand ausgebrochen ist.

Altersheim wurde evakuiert

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Auerbach mitteilt, war es zu einer "enormen Rauchentwicklung" gekommen. Mehrere Zimmer sind unbewohnbar. Insgesamt hatten 130 Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitende das Gebäude verlassen müssen.

Bewohner können zurück

Die Räume seien von der Feuerwehr gelüftet worden. Nach und nach konnten die Menschen am Vormittag wieder zurück in die Einrichtung, heißt es. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Laut Polizei ist der Brand in einem der beiden Betten des Zimmers ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.