Brand im Münchner Kulturzentrum "Bahnwärter Thiel"

In der Nacht zum Sonntag sind zwei Wohnwägen und ein Überseecontainer im Kulturzentrum "Bahnwärter Thiel" im Münchner Schlachthofviertel komplett ausgebrannt. Die Wohnwägen standen bereits im Vollbrand als die Feuerwehr eintraf, auch das Übergreifen der Flammen auf einen Überseecontainer konnte nicht verhindert werden.

Polizei vermutet technischen Defekt als Ursache

Der Fall ist nicht ohne Brisanz, denn gegen das Kulturzentrum "Bahnwärter Thiel" hatte es in der Vergangenheit bereits Drohungen und auch schon einen Brandanschlag gegeben. Die Polizei geht nach neuesten Informationen aber diesmal von einem technischen Defekt aus. Ein Polizeisprecher sprach gegenüber dem Bayerischen Rundfunks davon, dass es derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung gebe. Jedoch laufen die Ermittlungen weiter, Brandfahnder haben noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen.

Schon zwei mutmaßliche Brandstiftungen

In direkter Nachbarschaft zum "Bahnwärter Thiel" läuft inzwischen der Neubau des Münchner Volkstheaters. Schon 2017 prangten an der Graffiti-Wand auf der Westseite des Areals die Slogans "Sie sagen Kunst und meinen Kohle" und "Bahnwärter angreifen". Und tatsächlich brannte es schon mehrmals auf dem Gelände: Einmal brannte ein Bagger aus, es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Dann fing ein Lagerschuppen des Kulturzentrums Feuer. Der Schaden hielt sich dabei aber zum Glück in Grenzen, da durch die Hitze des Feuers ein Wasserrohr platzte und sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten. Ein technischer Defekt konnte damals beim Baggerbrand und auch im Schuppen mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. Daher begann die Suche nach den mutmaßlichen Brandstiftern, sogar der Staatsschutz wurde aktiv, denn die Polizei vermutete eine politisch links motivierte Tat.

Vom Bahnwärter zur MS Utting

Hinter dem "Bahnwärter Thiel" steht Veranstalter Daniel Hahn, der im Februar 2017 mit dem Transport der MS Utting vom Ammersee auf eine stillgelegte Eisenbahnbrücke in Sendling für Aufsehen gesorgt hatte.