31.07.2019, 11:18 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brand im Feuerwehr-Gerätehaus: Einsatzfahrzeuge brennen aus

Ein Brand, ausgerechnet in den eigenen Hallen: Das Gerätehaus der Feuerwehr Kleinostheim im Landkreis Aschaffenburg stand in der Nacht zum Mittwoch in Flammen. Zwei Einsatzfahrzeuge brannten aus. Schlimmeres konnten die Feuerwehrleute verhindern.