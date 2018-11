Brand im ehemaligen Fuggerschloss in Emersacker

In Emersacker im Landkreis Augsburg ist am Morgen das ehemalige Fuggerschloss in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort. Meldungen über Verletzte gibt es nicht.

Große Teile des Schlosses beschädigt

Durch einen Brand am Morgen sind große Teile des Schlossgebäudes in der Gemeinde Emersacker westlich von Augsburg schwer beschädigt worden. Das Feuer ist laut Polizei mittlerweile gelöscht. 180 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, die Berufsfeuerwehr Augsburg kam mit schwerem Atemschutz hinzu, um in den Räumen der Schlossanlage zu löschen.

Gasstätte im Schloss komplett ausgebrannt

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, weil der Sachschaden aber wohl sehr hoch sein wird, sind bereits die Sonderermittler der Kripo vor Ort. Die Gaststätte im Schloss ist komplett ausgebrannt und weite Teile des Gebäudes durch Rauch oder Löschwasser beeinträchtigt. In der Früh gegen 5.45 Uhr war bei der Leitstelle der Alarm eingegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Emersacker war gleich vor Ort – das Feuerwehrhaus befindet sich direkt am Schloßgebäude.

Schloss seit 1989 im Besitz der Gemeinde Emersacker

Das Schloss Emersacker wurde Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut. Anfang des 17. Jahrhunderts erwarben die Fugger die zwischenzeitlich zerstörte Anlage und bauten das Schloss neu auf. 1989 kaufte dann die Gemeinde Emersacker das Schloss. Es wurde in Teilen saniert und umgebaut. Seit 1993 sind hier unter anderen das neue Rathaus, ein Vereinsheim und ein Jugendtreff untergebracht. Auch das Feuerwehrgerätehaus befindet sich im Schloss.