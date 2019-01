Brand im City Center Landshut: 200.000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, sind die Löscharbeiten am City Center Landshut beendet. Auch die Verkehrssperrungen konnten am Donnerstagmittag aufgehoben werden. Der Schaden hat sich mittlerweile auf 200.000 Euro erhöht, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Evakuierung des Einkaufszentrums

Ein Rauchmelder hatte am Morgen um 7.30 Uhr angeschlagen. Der zweite Stock des Einkaufszentrums, in dem sich Kino und eine Gaststätte befinden, war total verrraucht. Das Gebäude wurde sofort evakuiert. Zehn Mitarbeiter und Kunden von Lebensmittelgeschäften mussten das CCL vorsorglich verlassen. Mit Atemschutzmasken haben Feuerwehrleute nach dem Brandherd gesucht. Er wurde in der Zwischendecke über der Gastronomie im zweiten Stock ausfindig gemacht. Da der Raum sehr hoch ist, waren Leitern und Gerüste notwendig. Die Feuerwehr bekam Unterstützung vom THW Landshut. Die Polizei spricht von einem großflächigen Deckenbrand. Wodurch er verursacht wurde ist noch unklar. Die Kripo Landshut hat den Fall übernommen und ermittelt jetzt.

Stundenlange Straßensperrungen

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Bis zum Donnerstagmittag war der Bischof-Sailer-Platz und die Podewilsstraße vor dem CCL gesperrt. Der Josef Deimer-Tunnel konnte nach einer kurzzeitigen Sperrung stadteinwärts wieder komplett freigegeben werden. Die Geschäfte im Erdgeschoss und ersten Stock des dreistöckigen Einkaufszentrums waren ab 9.20 Uhr geöffnet, meldet die Polizei.