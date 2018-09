Brand im Bamberger Ankerzentrum unter Kontrolle

Das Feuer hatte sich am Mittag im Dachstuhl der ehemaligen Kaserne ausgebreitet. Über dem Gebäude war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr brachte den Brand schließlich mit einem Großaufgebot unter Kontrolle.

Unterkünfte vorerst nicht betretbar

Wie die Polizei mitteilte, hatten alle Bewohner und auch das Sicherheitspersonal das betroffene Gebäude rechtzeitig verlassen können. 150 Asylsuchende können ihre Unterkünfte aber derzeit nicht wieder betreten. Sie werden in anderen Gebäuden auf dem ehemaligen US-Gelände untergebracht.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Anfang August waren in Bayern sieben Transitzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Ankerzentren umgewandelt worden. Die Abkürzung AnkER steht offiziell für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. Die Einrichtung in Bamberg ist die erste Anlaufstelle für Asylsuchende in Oberfranken. Sie kann bis zu 1.500 Menschen aufnehmen. Derzeit leben hier rund 1.400.