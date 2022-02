Brand eines Wohnhauses bei Vilshofen - Drei Personen verletzt

Am Samstag brach in einem Einfamilienhaus in Aldersbach im Kreis Passau ein Brand aus. Die fünfköpfige Familie konnte sich zwar in Sicherheit bringen, jedoch wurden drei Familienmitglieder verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.