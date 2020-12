Brand eines Güterzuges stoppt Fernverkehr nach Ingolstadt

Nach dem Brand eines Güterzug-Waggons ist die Strecke zwischen Ingolstadt und Rohrbach an der Ilm derzeit gesperrt. Im Fernverkehr sind auf der Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München alle Züge betroffen. Es kommt deswegen zu Verspätungen bis zu einer halben Stunde, der Halt in Ingolstadt entfällt.

Bergungsarbeiten dauern an

Allen Fahrgästen nach Ingolstadt wird empfohlen, auf Nahverkehrszüge umzusteigen. Denn aus Richtung Nürnberg und Treuchtlingen ist der Ingolstädter Hauptbahnhof noch erreichbar. Die Bergungsarbeiten dauern wohl bis in den Nachmittag hinein.

Feuer auf Höhe der Bremsen

Ein Waggon des Güterzuges hatte heute Früh während der Fahrt bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei gab es wohl einen technischen Defekt an den Bremsen, die offenbar den Brand auslösten. Als dies bemerkt wurde, hielt der Güterzug sofort an. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.