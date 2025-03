Brand eines Bergwalds bei Bayrischzell wohl außer Kontrolle

Westlich von Bayrischzell im oberbayerischen Landkreis Miesbach steht seit Freitagvormittag ein Bergwald in Brand. Oberhalb des Bayrischzeller Ortsteils Geitau dürfte an der knapp 1.600 Meter hohen Heißenplatte ein sogenanntes Daxenfeuer außer Kontrolle geraten sein. Bei Daxenfeuern wird bei Waldarbeiten angefallenes Astmaterial verbrannt. In der Gegend kam es zu starker Rauchentwicklung.

Nach Polizeiangaben waren am späten Nachmittag rund 3.000 Quadratmeter Bergwald betroffen. Vier Polizeihubschrauber mit Löschbehältern sind im Einsatz. Das Wasser beziehen sie aus einer nahegelegenen Kläranlage. Zudem sind neben den Hubschraubern rund 100 Kräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Bergwacht und Technischem Hilfswerk im Gebiet.

Die Behörden fordern Menschen auf, den Bereich vorsichtshalber zu meiden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

Am Samstag unterstützen Großhubschrauber aus Tirol

Am Samstag sollen zusätzlich zwei Großhubschrauber aus Tirol die Brandbekämpfung unterstützen und auch Kräfte am Boden den Brand in dem steilen Gelände bekämpfen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde eine Flugverbotszone insbesondere für Paragleiter und Segelflieger eingerichtet.

Daxenfeuer wohl vor Verbot angemeldet

Nach einer Gefahrenmitteilung, die Freitagmittag um 12.05 Uhr verbreitet worden war, wurden ab diesem Zeitpunkt sogenannte Daxenfeuer wegen der erhöhten Waldbrandgefahr in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim verboten. Wie Bilder einer Webcam zeigten, dürfte das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits entfacht worden sein. Das Daxenfeuer war bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim angemeldet worden.

Hohe Waldbrandgefahr in bayerischen Alpen

Im bayerischen Alpenraum ist die Gefahr für Waldbrände aktuell hoch. Die Regierung von Oberbayern ordnete daher für den Voralpenraum Luftbeobachtungsflüge an.