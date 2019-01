Brand einer Trocknungshalle in Grattersdorf

Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstagnachmittag der Anbau eines Autohauses in Grattersdorf in Brand geraten. Konkret handelt es sich um die Trocknungshalle der dazugehörigen Lackiererei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Polizei vermutet jedoch einen technischen Defekt.

Trocknungshalle und Autos zerstört - Schaden von 80.000 Euro

Die Trocknungshalle und die darin abgestellten Autos sind durch die Flammen völlig zerstört worden, der Schaden beläuft sich auf 80.000 Euro. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht. Während des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt Grattersdorf gesperrt werden, sie ist jetzt wieder befahrbar. Für die direkten Anwohner bestand laut Feuerwehr keine Gefahr.