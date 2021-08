Brand einer Recylingfirma in Hof verursacht 500.000 Euro Schaden

Eine riesige schwarze Rauchwolke war von weitem zu sehen. Und es dauerte mehrere Stunden, bis am frühen Abend das Feuer in Hof gelöscht war. Der Brand war am Montagmittag in einer Recyclingfirma im Ortsteil Jägersruh ausgebrochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500.000 Euro.

Die Brandursache sei vermutlich auf Fahrlässigkeit zurückzuführen, teilte ein Polizeisprecher dem BR mit, ohne nähere Angaben machen zu können. Die Kripo ermittele.

Feuer verletzt Beschäftigte

In der Recyclinganlage hatten sich Textilballen entzündet. Zwei 19 und 20 Jahre alte Mitarbeiter der Firma erlitten leichte Brandverletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Nebengebäude brannte vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude konnte die Feuerwehr aber noch verhindern. Es waren 110 Feuerwehrleute im Einsatz.

Gigantische Rauchwolke

Das Feuer, das in einer Lagerhalle der Firma ausgebrochen war, konnte nach etwa sechs Stunden gegen 18.00 Uhr gelöscht werden. Bis dahin wurden die Anwohner gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.