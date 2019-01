Brand einer Lackieranlage in Grattersdorf

Wie die Polizei mitteilt, ist in Grattersdorf am Nachmittag eine Lackieranlage in Brand geraten, die Ursache ist noch unbekannt. Die Löscharbeiten waren am Nachmittag noch nicht beendet, die Ortsdurchfahrt in Grattersdorf war gesperrt. Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, die Strecke zu umfahren. Gefahr für umliegende Anwohner besteht jedoch nicht, wie es von der Polizei heißt.

Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Schaden rund 80.000 Euro. Der Polizei sind bislang keine verletzten Personen bekannt. Das Feuer brach gegen 13.20 Uhr aus.