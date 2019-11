Brand einer Dachgeschosswohnung in Kleinwallstadt

Als das Feuer ausgebrochen war, befand sich laut Polizei keiner der Bewohner in der Wohnung. Erste Mitteilungen über eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Wohnhauses in der Wallstraße gingen gegen 8.30 Uhr in der Integrierten Leitstelle ein. Einem Radfahrer war der Rauch aufgefallen. Er klingelte an der Haustür und machte einen 22-jährigen Hausbewohner darauf aufmerksam. Kurze Zeit später schlugen bereits Flammen aus dem Dachfenster.

Feuer war schnell gelöscht

Feuerwehren aus der Region gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Ein Brandermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden im fünfstelligen Bereich.