Brand bei Wiegand-Glas im Kreis Kronach

Bei Wiegand-Glas in Steinbach am Wald (Lkr. Kronach) hat es am Samstagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sei es kurz vor 20 Uhr zu einer Rauchentwicklung auf dem Firmengelände gekommen.

Ursache: Technischer Defekt in einer Filteranlage

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt in der Filteranlag der Glasaufbereitung die Ursache. Neben der eigenen Werksfeuerwehr sei auch ein Großaufgebot freiwilliger Feuerwehren im Einsatz gewesen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen, heißt es weiter. Verletzt wurde niemand.