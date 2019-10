Brand bei SKF Schweinfurt: Trafobrand als Ursache ausgeschlossen

"Ein Trafobrand als Ursache für das Feuer kann nach Einschätzungen der Experten ausgeschlossen werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Wälzlagerherstellers SKF. Was den Brand im Werk 3 in Schweinfurt ausgelöst hat, ist noch unklar. Vorsätzliche Brandstiftung konnte die Polizei ausschließen. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Fünf Mitarbeiter von SKF im Krankenhaus

Die fünf SKF-Mitarbeiter, die wegen Verdachts auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht wurden, konnten die Kliniken wieder verlassen. Insgesamt 300 Menschen wurden vorsorglich von Rettungskräften untersucht. Rund 440 Mitarbeiter aus dem Bereich Kegelrollenlager und Großlager hatten vorsorglich ihre Arbeitsplätze verlassen.

Nach Feuer: Fertigung bei SKF in Schweinfurt steht

Die zweite und dritte Schicht wurde gestern in den betroffenen Bereichen nochmals abgesagt. Fachkräfte von Spezialfirmen haben laut SKF einen Plan für Reinigungsarbeiten entwickelt und mit den Arbeiten begonnen. Unterstützt werden sie dabei von SKF Mitarbeitern. Wann die Fertigung wieder in Betrieb genommen werden kann, ist nach wie vor unklar. In den Bereichen, die nicht vom Feuer betroffen waren, sollten die Arbeiten jedoch spätestens am Montag wieder aufgenommen werden können.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war vor Ort. Gegen 18.30 Uhr war der Brand gelöscht.