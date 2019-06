Am frühen Mittwochmorgen ist in der Lagerhalle eines Recyclingbetriebes in Bächingen an der Brenz im Landkreis Dillingen an der Donau ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz, um den Brand zu löschen. Auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden Baden-Württemberg unterstützen die Löscharbeiten. Bei der Recycling-Firma hat es schon im vergangenen Jahr zweimal gebrannt.

Starker Rauch: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Die Polizei hat die Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, weil sich starker Rauch entwickelt hat. Nach Angaben der Polizei hat sich der zu Ballen gepresste Müll selbst entzündet. Bislang geht die Polizei von einem vorläufigen Schaden in Höhe von 200.000 Euro aus.