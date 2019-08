21.08.2019, 11:23 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brand bei Mainleuser Hartmetall-Hersteller

Ein Brand in einer Hartmetall-Fabrik in Mainleus (Lkr. Kulmbach) löste in der Nacht zum Mittwoch einen Großeinsatz bei der Feuerwehr aus. Verletzt wurde niemand.