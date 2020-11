Brand bei Lindner in Arnstorf

In der Baufirma Lindner in Arnstorf im Kreis Rottal-Inn ist es an einer Schutzgashärteanlage zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Wie die Polizei Eggenfelden mitteilt, konnten alle Mitarbeiter das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Werkstücke verkeilten sich

Ein Anlagenführer hatte gegen Mittag circa 840 Grad-heiße Werkstücke aus einem Härteofen in ein Abklingbecken einführen wollen. Die Teile verkeilten sich, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Im Abklingbehälter befindet sich ein spezielles Härteöl, das zu brennen begann.

Mehrere Feuerwehren waren am Löscheinsatz beteiligt. Niemand verletzte sich. Die betroffene Anlage im Wert von 40.000 Euro wurde jedoch zerstört.

Lindner Group mit Hauptsitz in Arnstorf

Die Lindner Group in Arnstorf ist mit fast 7.000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Region. Diese stellen unter anderem Decken, Böden, Türen und Trockenbau für Innenräume her. Lindner war unter anderem am Innenausbau der Elbphilharmonie in Hamburg beteiligt.