Rauchwolke in Kronach: Feuer verursacht hohen Sachschaden

Dichte Rauchwolken am Freitagabend in Kronach: Beim Brand auf einem Firmengelände ist ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Farbstoffe und Lacke hatten Feuer gefangen. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die Flammen und den Rauch und alarmierte die Polizei.

Feuerwehr konnte Brand schnell löschen

Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Das Feuer zerstörte zum Teil das Dach der Halle, in dem die Lacke und Farben lagerten. Personen sind laut Polizei nicht zu Schaden gekommen. Benachbarte Verwaltung- und Wohngebäude wurden nicht beschädigt. Die Brandfahnder haben die Ermittlungen aufgenommen. Wegen des Feuers mussten die angrenzende Bahnlinie sowie die B85 für mehrere Stunden gesperrt werden.