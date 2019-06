Brand bei Busunternehmen: Millionenschaden in Burghausen

In Burghausen ist am Freitag die Halle eines Busunternehmens komplett ausgebrannt. Dabei erlitten zwei Mitarbeiter eine Rauchvergiftung. Von einem leeren Bus hatte das Feuer rasch auf die Hallen übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Noch während die Feuerwehr Burghausen an die Brandstelle fuhr, wurde die Alarmstufe auf einen Großbrand erhöht. Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte auch aus Altötting und umliegenden Gemeinden am Brandort.

Konzentrierter Einsatz

Die Feuerwehr musste einsehen, dass der schon brennende Hallenteil nicht zu halten war. Sie konzentrierte sich deshalb darauf, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern, um eine dahinterliegende Waschstraße und ein Büro- und Verwaltungsgebäude des Unternehmens vor den Flammen zu retten. Das gelang, die Fahrzeughalle mit einem Omnibus und einem Kleinbus brannte aber komplett aus.

"Als großer Vorteil erwies sich, dass das Gelände in der Vergangenheit von der Feuerwehr massiv beübt wurde und die Einsatzkräfte Objektkenntnis hatten. Nach etwa 45 Minuten konnte der Brand größtenteils gelöscht werden." Feuerwehr Burghausen