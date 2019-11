Brand bei Bosch: Polizei geht von technischem Defekt aus

Nach dem Brand einer Fabrikhalle im größten deutschen Werk des Autozulieferers Bosch in Bamberg geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen menschlichen Fehler, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Brand in einer weitgehend automatisch gesteuerten Galvanik-Anlage ausgebrochen sei. Momentan werde die Anlage zur Beschichtung von Oberflächen aber noch untersucht, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Ein abschließendes Gutachten zur Brandursache wird laut Polizei in den nächsten Tagen erwartet.

Standort Bamberg nach monatelangem Kampf gesichert

Am 7. November 2019 brach in einem Teil des Bamberger Bosch-Werkes ein Feuer aus. 200 Einsatzkräfte waren zur Brandbekämpfung und zur Regelung des Verkehrs im Einsatz. Der Brand ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass sich Betriebsrat und Unternehmensleitung auf einen Fortbestand des Standorts Bamberg geeinigt hatten.

Bamberg soll Zentrum für Brennstoffzellentechnik werden

Monatelang stand das Bamberger Werk zuvor wegen einer Krise in der Automobilindustrie auf der Kippe. Die Zukunft des Werks war ungewiss, weil in Bamberg vor allem Teile für Verbrennungsmotoren gebaut werden, diese Motoren weltweit aber immer weniger nachgefragt werden. Jetzt will Bosch das Werk in Bamberg zu einem Zentrum für Brennstoffzellentechnik umbauen. Die gut 7.000 Arbeitsplätze in Bamberg gelten damit zumindest bis ins Jahr 2026 als gesichert. Im Gegenzug dafür arbeiten die Mitarbeiter weniger und verzichten auf Geld.

Bosch schätzt den Schaden auf ein Million Euro

Am Wochenende nach dem Brand ergriff das Unternehmen Maßnahmen, um die beschädigte Statik der Fabrikhalle zu verbessern. Schon wenige Tage später lief die Produktion in dem Bamberger Werk stufenweise wieder an. Bosch schätzt den Schaden am Gebäude auf rund eine Million Euro. Alle Mitarbeiter hatten sich bei dem Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen können.