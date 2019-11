Brand bei Bosch in Bamberg

Nach ersten Erkenntnissen verursachte der Brand in der Bamberger Werkshalle von Bosch einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Laut Polizeiangaben wurde dabei aber niemand verletzt. Alle Angestellten konnten rechtzeitig ins Freie gelangen.

Ursache noch nicht geklärt

Zur Ursache des Feuers gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Brandfahnder sollen nun am Brandort ermitteln. Wegen des starken Rauches mussten Türen und Fenster in der Nähe geschlossen bleiben.

Brand nach Unternehmens-Bekanntgabe

Der Brand ereignete sich nach einer wichtigen Bekanntgabe: Am Donnerstagmorgen war gemeldet worden, dass der Automobilzulieferer den Standort in Bamberg erhalten will. 7.000 Arbeitsplätze am größten deutschen Produktionsstandort des Unternehmens sind gerettet - zumindest vorerst. Das Unternehmen will jetzt investieren.