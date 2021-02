Brand bei Arcobräu: Produktionsstopp und Millionen-Schaden

Sieben Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Deggendorf waren beim Brand des Heizkraftwerks neben der Arcobräu-Brauerei in Moos im Landkreis Deggendorf vor Ort - teilweise über zwölf Stunden lang. Die Folgen sind weitreichend. Der Sachschaden wird auf bis zu acht Millionen Euro geschätzt.

Glutnester hinter der Fassade

Das Feuer war gegen Mitternacht ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage hatte die Feuerwehr direkt alarmiert. Problematisch waren laut Thomas Zießler, dem Kommandanten der Ortsfeuerwehr Moos, Glutnester in der Isolierung. Teile der Außenfassade mussten erst abgenommen werden, um das Feuer löschen zu können.

Löschwasser gefriert auf dem Boden

Weiter erschwert wurden die Löscharbeiten durch die strengen Minusgrade. Das Löschwasser gefror teilweise auf dem kalten Boden und dieser wurde spiegelglatt. Mitarbeiter des Bauhofs waren rund um die Uhr im Einsatz, um Streusalz auszubringen. Bis zum Mittag wurde noch eine Brandwache abgehalten, um das Wiederaufflammen der Glutnester zu verhindern.

Bierproduktion steht still

Das Heizkraftwerk gehört der Arco Clean Energy GmbH & Co KG und versorgt die Arcobräu-Brauerei und Teile der Gemeinde Moos mit Energie. Die Brauerei ist der größte Kunde. Durch den Ausfall des Kraftwerks wurde am Montag auch die Produktion der Arcobräu-Brauerei gestoppt. Noch in der Nacht organisierten die Verantwortlichen Abhilfe, erklärt Brauereidirektor Holger Fichtel: "Wir haben dann heute Morgen um halb vier in der Früh eine mobile Energieversorgung aktivieren können, die ist schon auf dem Weg. Es ist ein mobiler Dampfkessel mit einem Öltank. Wir hoffen, dass wir heute oder morgen diese mobile Energieversorgung anschließen und dann die Arcobräu wieder mit Dampf versorgen können. Im Moment steht die komplette Brauerei. Wir müssen unbedingt morgen wieder produzieren, sonst laufen wir in ein Problem rein."

Produktionsrückstand wieder aufholen

Der Wiederaufbau des Heizkraftwerks wird laut den Verantwortlichen Monate dauern. Die Arcobräu-Brauerei hofft, mit dem mobilen Dampfkessel bald wieder arbeiten zu können. Der Rückstand in der Produktion soll bis Samstag wieder reingearbeitet werden, sagt Brauereidirektor Fichtel.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Brandursache ist noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei haben im Gebäude nach Spuren und Anhaltspunkten gesucht, die Auswertung wird aber noch dauern. Bei einem Sachschaden von über 100.000 Euro wird laut Polizeipräsidium Niederbayern automatisch die Kripo eingeschaltet. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bisher aber keine.