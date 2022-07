> Brand auf Passagierschiff in Passau: 151 Menschen evakuiert

Auf einem Passagierschiff in Passau ist am Samstag in einer Kabine ein Brand ausgebrochen. 151 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung konnte das Feuer löschen.