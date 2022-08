> Brand auf Hof: Dutzende Rinder sterben im Landkreis Cham

Auf einem Hof in Treffelstein im Landkreis Cham sind in der Nacht auf Dienstag ein Stall und eine Maschinenhalle in Brand geraten. Rund 40 Rinder verendeten dabei laut Polizei. Der Schaden liegt laut Polizei bei weit über einer Million Euro.