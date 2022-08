Brand auf Baustelle für Solarfeld bei Scheinfeld

Wie die Feuerwehr in Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr am Dienstagnachmittag (09.08.22) alarmiert. Der Brand war auf einer circa fünf Hektar großen Fläche ausgebrochen, auf der ein Solarfeld entstehen sollte. Die Streben und das Gerüst, auf dem die Solarpanelen angebracht werden, waren bereits montiert.