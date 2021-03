Brand auf Bauernhof: Drei Menschen verletzt, 15 Rinder tot

Bild

Drei Menschen verletzt, 15 Rinder tot und ein Sachschaden in Millionenhöhe: Das ist das Resultat eines Großbrandes auf einem Bauernhof in der Nacht in Gaißa im Landkreis Deggendorf. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

© BR/Norbert Bauer