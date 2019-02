Auf einem Bauernhof in Altdorf bei Nürnberg hat am frühen Samstagnachmittag ein Schlepper Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf ein Strohlager über. Die starke Rauchentwicklung bedrohte auch den angrenzenden Rinderstall, in dem sich rund 70 Tiere befanden.

Sachschaden: rund eine Viertelmillion Euro

Der Feuerwehr gelang es, die Rinder aus dem Stall auf eine benachbarte Wiese zu treiben. Dabei erlitten jedoch fünf Feuerwehrleute und zwei Anwohner leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der Sachschaden wird auf rund eine Viertelmillion Euro geschätzt.