Brand an Klinik: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, nachdem am Mittwoch um 15.30 Uhr ein Brand in der Klinik Kitzinger Land gemeldet wurde. Alleine die Kitzinger Feuerwehr und das THW rückten mit 100 Helfern an.

Im Bereich zwischen Altbau und einem neuen Anbau in der fünften Ebene war ein Feuer ausgebrochen. Bei Schweißarbeiten war offenbar Isoliermaterial einer Dehnungsfuge in Brand geraten. Die Patienten und Mitarbeiter der Klinik waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. In der Radiologie kam allerdings Qualm aus der Decke. Die Abteilung wurde geräumt.

Rotes Kreuz ging von Massenunfall aus

Das Bayerische Rote Kreuz war bei der Alarmierung von einem Massenunfall ausgegangen. Rund 50 Einsatzkräfte mit sieben Rettungswagen, vier Krankenwagen und drei Notärzten eilten zur Klinik. Aus Ochsenfurt kam der Rettungshubschrauber Christoph 18. Sie alle wurde jedoch nicht gebraucht.

Für die Feuerwehr war der Einsatz um 19.15 Uhr beendet. Die Klinik Kitzinger Land wird derzeit im laufenden Betrieb generalsaniert und erweitert. Im September letzten Jahres hatte es schon mal gebrannt. Damals war das Feuer ebenfalls bei Schweißarbeiten auf einem Dach ausgebrochen.