vor 29 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Brand an BR-Sendemast: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Brand eines Sendeturms am BR-Standort in München-Freimann in der Nacht auf Freitag geht die Polizei von Brandstiftung aus. Demnach sei die Tat gegen 3.00 Uhr in der Nacht politisch motiviert gewesen.