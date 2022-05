Brand am Klinikum Straubing: Ursache wohl Defekt an Rasentraktor

Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand eines Rasentraktors am Samstagmittag in der Tiefgarage des Klinikums Straubing. Das teilte die Polizeiinspektion Straubing am Sonntag mit. Der Traktor gehöre vermutlich dem Hausmeister, so die Polizei. Zunächst war die Brandursache unklar.

Schaden: Rund 15.000 Euro

Etwa 100 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Keine Verletzten, keine Einschränkungen für Patienten

Verletzt wurde niemand. Während des Feuerwehreinsatzes musste die St.-Elisabeth-Straße komplett gesperrt werden, was laut Polizei für Patienten des Klinikums oder Notarztwagen jedoch zu keinen besonderen Einschränkungen führte.