Bräutigams-Entführung löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein Junggesellenabschied mit anschließender Entführung des Bräutigams in Neubiberg bei München hat zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Erst am Münchner Flughafen konnte die Situation geklärt werden.

Bräutigam mit Sack über den Kopf

Ein 80-jähriger Zeuge informierte am Dienstagnachmittag die Polizei darüber, dass vier mit Sturmhauben maskierte Personen einem Mann einen Sack über den Kopf gezogen und ihn in einen VW-Bus gezerrt hätten. Wie das Münchner Polizeipräsidium heute berichtet, wurde das Fahrzeug von alarmierten Kräften in der Nähe von Haar bei München entdeckt und zunächst nur verfolgt, um die vermeintlich entführte Person nicht zu gefährden. Der VW-Bus fuhr über die Autobahn bis zum Flughafen, wo alle fünf Insassen ausstiegen und von der Polizei kontrolliert wurden. Dabei stellte sich dann heraus, dass es sich um einen Scherz handelte.

Spezialkommando schon angefordert

Der Bräutigam sollte mit einem gemeinsamen Flug nach Mallorca überrascht werden, weshalb ihm der Sack über den Kopf gestülpt worden war. Die Gruppe konnte das Flugzeug noch erreichen. Geprüft wird jetzt, ob der zweistündige Polizeieinsatz mit 13 Streifenwagen und einem Hubschrauber in Rechnung gestellt wird. Dies würde sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Bereits angeforderte Spezialkräfte konnten gerade noch gestoppt werden.