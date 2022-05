Brände wegen Trockenheit: Staatsforsten rufen zur Vorsicht auf

Weil es derzeit recht trocken ist, rufen die Bayerischen Staatsforsten Spaziergänger im Wald zur Vorsicht auf. Liegen gelassener Müll oder Zigarettenstummel könnten schnell Brände entfachen. Derzeit gebe es jedoch keine Hinweise auf Brände in den Staatsforsten, so ein Sprecher der Staatsforsten mit Sitz in Regensburg.

Beobachtungsflüge könnten kurzfristig stattfinden

Die Regierungen der Oberpfalz und von Niederbayern teilten mit, dass aktuell in beiden Bezirken keine Waldbrandbeobachtungsflüge geplant sind. Die Lage werde aber sowohl in Niederbayern als auch in der Oberpfalz jeden Tag beobachtet und neu bewertet.

Bereits kleinere Brände

Es kam aber bereits zu kleineren Bänden: Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwochnachmittag in Traitsching im Landkreis Cham ein rund 300 Quadratmeter großes Waldstück vermutlich aufgrund der anhaltenden Trockenheit abgebrannt.

In Laaber im Landkreis Regensburg setzte ein offensichtlich noch glimmender Zigarettenstummel ebenfalls am Mittwochnachmittag eine trockene Hecke in Brand. Laut Polizei wurde durch die Hitzeentwicklung ein daneben geparktes Auto beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte rund 5.000 Euro betragen. Es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.