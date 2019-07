Brände in Oberfranken - Vorstufe zum Katastrophenfall ausgelöst

Durch die extreme Hitze sind in Oberfranken heute mehrere Brände ausgebrochen. In der Nähe von Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach stehen aktuell immer noch fünf Hektar Fläche in Flammen (Stand 19.00 Uhr). Eine Vorstufe zum Katastrophenfall wurde ausgelöst, so die Polizei in Oberfranken auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Viele Feuerwehren aus der Region sind im Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber beteiligt sich an den Löscharbeiten. Diese werden nach Polizeiangaben noch bis in die Nacht hinein andauern.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge

Am Donnerstagnachmittag war bei Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels ein Mähdrescher in Brand geraten. Auf Nachfrage des BR heißt es von der Polizei, der Motor des Mähdreschers habe Feuer gefangen – auch das Feld wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Auch im Landkreis Wunsiedel und im Landkreis Bamberg brannten landwirtschaftliche Fahrzeuge aus. Verletzte gibt es keine.