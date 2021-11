Brände in Niederbayern: Ein Schwerverletzter und hoher Schaden

Am Abend und in der Nacht hat es in Niederbayern zwei Brände gegeben. Dabei ist ein Mensch schwer verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Fettbrand in Freyung

In Freyung hatte sich gegen 21.30 Uhr ein Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Schnitzel braten wollen, so die Polizei. Dabei kam es zu einem Fettbrand, der auch auf die Küche übergriff. Der 31-Jährige zog sich eine schwere Rauchgasvergiftung zu und musste auf eine Intensivstation gebracht werden. Die Wohnung wurde durch Rauch komplett verrußt, auch die beiden anderen Wohnungen in dem Gebäude sind laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Feuer auf Bauernhof in Kirchberg

Um kurz vor 4 Uhr wurde die Feuerwehr auf einen Bauernhof in Kirchberg im Kreis Regen gerufen. Dort standen zwei Ställe in Brand. Menschen wurden nicht verletzt, aber eine Kuh verendete, so die Polizei. Der Sachschaden dort wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Warum und wie genau es zu dem Brand kam, muss die Kripo noch ermitteln.