Brände in Mittelfranken: Zwei Verletzte und hohe Schäden

Am späten Samstagnachmittag war in einer Wohnung in Moosbach , einem Ortsteil von Feucht, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen aber nicht verhindern, dass auch der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Bewohner leicht verletzt

Zwei Hausbewohner im Alter von 32 und 52 Jahren wurden mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. An Haus und Wohnung entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Scheune brannte lichterloh

In der Nacht zum Sonntag stand in Siegelsdorf im Landkreis Fürth die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Flammen. Auch hier ist die Ursache noch unklar. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Schaden an der Scheune, die laut Polizei als Lager und Werkstatt benutzt wurde, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 130.000 Euro.