Brände in Memmelsdorf - 77-jährige Tatverdächtige festgenommen

Gestern Abend (18.02.19) hatte ein Bewohner ein kleines Feuer an einer Kellerabteiltür eines Mehrfamilienhauses in der Schlesienstraße im Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche gemeldet. Ein Anwohner berichtete den Beamten dann, dass sich eine ältere Frau, die ebenfalls in dem Anwesen wohnhaft sei, verdächtig verhalten habe.

Mutmaßliche Beweismittel sichergestellt

Die Einsatzkräfte machten die 77-Jährige kurz darauf ausfindig. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Verdacht rasch erhärtet, dass sie mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Daraufhin nahmen die Beamten die Seniorin vorläufig fest. Bei der Durchsuchung ihrer Zimmer konnten sie zudem mutmaßliche Beweismittel sicherstellen.

Weitere Brände in Lichteneiche

Ermittlungskommission und Staatsanwaltschaft prüfen derzeit, inwieweit die 77-Jährige auch für weitere Brände verantwortlich sein könnte: Von Januar 2019 an kam es zu zwei kleineren Bränden in der Schlesienstraße im Ortsteil Lichteneiche. Am 12. Februar machte dann ein Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses einige Wohnungen unbewohnbar. Fünf Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Am Abend des 14. Februar schließlich zündete ein Unbekannter eine Decke auf einer Wäscheleine im Gemeinschaftskeller eines Anwesens an. Kurz zuvor war bereits ein Brand eines Müllhäuschen gelöscht worden, der sich in unmittelbarer Nähe befand.