Brände am Weihnachtsfest: Zwei Feuerwehr-Einsätze in München

In München rückte die Feuerwehr am Heiligabend unter anderem zu zwei Wohnungsbränden aus. Im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg ging aus bislang ungeklärter Ursache ein Christbaum in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine Person mit Verbrennungen im Krankenhaus

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, durch starke Rauchentwicklung entstand jedoch ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Ein Mensch kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Zweiter Brand im Stadtbezirk Berg am Laim

Im Stadtbezirk Berg am Laim schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung, als die Einsatzkräfte ankamen, wie ein Sprecher der Feuerwehr München am Freitag sagte. Die in der Wohnung lebende Familie konnte von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden und kam in ein Krankenhaus. Die Wohnung war nach dem Feuer den Angaben nach unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.