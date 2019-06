Brachfläche für Insekten: Wie viel bestäubt die Biene wirklich?

Insektenspezialist Max Kühbandner und sein Sohn, der Biologe Stephan Kühbandner, sind unterwegs zu einer kleinen, unscheinbaren Wiesenfläche, am Rande des Gewerbegebiets von Aschheim bei München. Seit eineinhalb Jahren zieht es die beiden immer wieder auf die Wiese, auf der die Honigbienen gerade dabei sind, die Blüten vom Wiesensalbei zu bestäuben.

Die Bienen sind durch das Volksbegehren Artenvielfalt in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit sehr präsent, viele andere Insekten sind dadurch etwas ins Hintertreffen geraten. Vor allem um sie geht es den beiden Forschern des Biosphärenschutzvereins Eutropia.

"Honigbiene versus Wildbestäuber oder Wildbestäuber versus Honigbiene: Wir wollen eben sehen, ob die Honigbiene wirklich als Bestäuber die große Rolle spielt, die ihr zugesprochen wird." Max Kühbandner, Insektenspezialist, Eutropia e.V.

Vater und Sohn als eingespieltes Team

Was den beiden sofort auffällt, ist die große Zahl von Schmetterlingen auf den Blüten. "Das ist der kleine Fuchs. Unser häufigster Falter. Über 200 verschiedene Blüten fliegt er an. Er ist hier an der Kartäusernelke", sagt Max Kühbandner, während Sohn Max alle Beobachtungen sorgfältig notiert.

Auch ein anderer, weit gereister Falter fällt den beiden auf, der jedes Frühjahr über weite Strecken aus seinen Winterquartieren in Südeuropa nach Bayern kommt.

"Das ist ein Distelfalter, Europas prominentester Wandererfalter. Auch ein wichtiger Bestäuber für alle möglichen Blütenpflanzen, in dem Fall für die Ackerwitwenblume." Max Kühbandner, Insektenspezialist, Eutropia e.V.

An einer Grasblüte sitzt ein Bläuling. Um die Art genauer zu bestimmen, soll er eingefangen werden. Aber Bläulinge sind scheu und so flattert er immer wieder davon. Er weiß ja nicht, dass Stephan Kühbander gefangene Schmetterlinge immer wieder in die Freiheit entlässt.

Brachfläche als wichtiger Zufluchtsort für Wildbestäuber

Auch wenn die von Teerstraßen umgebene Brachfläche neben dem Großparkplatz nicht gerade romantisch gelegen ist, für Insekten ist sie ein Zufluchtsort. Denn vielerorts bietet sich auch in Max Kühbandners Heimatgemeinde ein Anblick, den er nur schwer erträgt: Bis zur Feldrain gemähte Felder ohne Blühstreifen an den Rändern.

"Damit vernichtet man wertvolle Blütenpflanzen und wertvolle Nahrungspflanzen für die Insekten. Von den Insekten hängen natürlich auch die Vögel und Kleinsäuger ab. So geht das in einen unguten Kreislauf." Max Kühbandner, Insektenspezialist, Eutropia e.V.

Raupen finden häufig nicht genug Nahrungspflanzen

Aber auch dort, wo Blühflächen extra angepflanzt wurden, können es Insekten schwer haben. Nur wenige Kilometer entfernt kennen die beiden Forscher solche mit guten Vorsätzen angelegte Wiesen mit kaum einheimischen Pflanzenarten, dafür spektakulären großen Blüten von Ringelblumen oder Kornblumen, auf denen kaum bestäubende Insekten zu finden sind. Mohn sei zum Beispiel schon gut, sagt Max Kühbandner. Aber meistens würden Zuchtformen ausgebracht und nicht mehr die natürliche Form.

"Die Wiese sieht schön, optisch betrachtet für den Passanten schön aus, hat aber für die Insekten einen vergleichsweise geringen Wert." Stephan Kühbandner, Vorsitzender von Eutropia e.V.

Auf so einer Fläche könnten sich Tag- und Nachtfalter, die wichtig für die Bestäubung seien, nicht entwickeln, weil Nahrungspflanzen für die Raupen fehlten, erklärt Max Kühbandner. Solche Flächen seien im Endeffekt für die Honigbiene angepflanzt, die Wildbestäuber blieben außen vor.

Selbst Arten von der Roten Liste finden sich auf der Brache

Die Brachfläche beim Gewerbegebiet wurde auch angesät, aber mit der richtigen Blühsamenmischung. Nicht nur Honigbienen, auch Hummeln oder andere bestäubende Insekten, wie Schwebfliegen, können dort dauerhaft leben. Oder auch Wildbienen, die als Einzelgänger lebenden Verwandten der Honigbienen. Anders als diese fressen sie oft nur Nektar und Pollen ganz bestimmter Pflanzenarten. Auch ein Wespennest findet sich an einem Grasstengel.

"Die Feldwespe ist ein ganz typischer und wichtiger Blütenbestäuber. Sie vibriert mit ihren Flügeln und fächelt Kühlung zu. Die ist wie ein Ventilator." Max Kühbandner, Insektenspezialist, Eutropia e.V.

Und dann machen die beiden noch einen aufregenden Fund:

"Oh, der Trauerrosenkäfer. Das ist etwas Besonderes, Stephan. Der ist ja auf der Roten Liste als stark gefährdet. Das ist toll. Das ist eine kleine Sensation. Max Kühbandner, Insektenspezialist, Eutropia e.V.

Schmetterlinge sind die meistgezählten Bestäuber auf der Wiese

Zwei Jahre forschen die beiden mittlerweile auf der Fläche bei Aschheim. Zeit für eine Bilanz:

"Im Endeffekt haben wir feststellen können, dass die Schmetterlinge die individuenstärkste Gruppe der Wildbestäuber sind, gefolgt von den Hummeln und den Fliegen und den Käfern, die gleichauf mit Honigbienen hier festgestellt wurden. Also Honigbiene an vierter Stelle zusammen mit den Käfern. Sieger sind sozusagen die Schmetterlinge. Wir haben 26 Tagfalterarten hier festgestellt auf diesem Areal." Max Kühbandner, Insektenspezialist, Eutropia e.V.

Ein Areal mitten im Gewerbegebiet, das anfangs besät wurde, sich dann aber ganz von selbst zu einem wertvollen Kleinstbiotop weiterentwickelt hat.