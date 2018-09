BR5Kampf wird auch im Netz intensiv weitergeführt

SPD-Kandidatin Kohnen brachte ihre Sicht, angereichert mit ihrer faktischen These, ins Gespräch und kam bei den Zuschauern an. Ab hier wurde darüber diskutiert, ob die Verbeamtung von Lehrern aufgehoben werden sollte. Eine Diskussion, die Hubert Aiwanger erst beobachtete, dann aufgriff und quasi mit einem Machtwort auch beendete. Das kam an im Netz.